Инструментальная тележка с 5 ящиками ЗУБР 38905-5, 680 ? 330 ? 770 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка закрытого типа (1 шт.), выдвижные металлические ящики на подшипниковых направляющих BBS (5 шт.), противоскользящие защитные коврики для ящиков (5 шт.), усиленные поворотные колеса (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), центральный замок со встроенной блокировкой, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 790 руб.
В наличии
Код товара: 742186
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
23 790 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка закрытого типа (1 шт.), выдвижные металлические ящики на подшипниковых направляющих BBS (5 шт.), противоскользящие защитные коврики для ящиков (5 шт.), усиленные поворотные колеса (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), центральный замок со встроенной блокировкой, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
125
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
68.0x33.0x77.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х68х39
Вес, кг.
29.75
Описание товара Инструментальная тележка с 5 ящиками ЗУБР 38905-5, 680 ? 330 ? 770 мм
Профессиональная тележка ЗУБР позволит Вам комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам. При необходимости Вы можете транспортировать его, а также использовать ключи для безопасности. Используется для организованного хранение инструмента.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка закрытого типа (1 шт.), выдвижные металлические ящики на подшипниковых направляющих BBS (5 шт.), противоскользящие защитные коврики для ящиков (5 шт.), усиленные поворотные колеса (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), центральный замок со встроенной блокировкой, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
125
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
68.0x33.0x77.0
Страна производитель
Китай
Профессиональная тележка ЗУБР позволит Вам комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам. При необходимости Вы можете транспортировать его, а также использовать ключи для безопасности. Используется для организованного хранение инструмента.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструментальная тележка с 5 ящиками ЗУБР 38905-5, 680 ? 330 ? 770 мм - по цене 23790 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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