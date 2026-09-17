Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 900 руб.
В наличии
Код товара: 742188
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 900 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
100
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
61.6x33.0x74.2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
73х68х39
Вес, кг.
27.5
Описание товара Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо
Двухкомпонентный мобильный шкаф-металлоконструкция для упорядоченного хранения и перемещения слесарного инструмента по мастерской.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
нижняя мобильная тумба-тележка (1 шт.), верхний съемный настольный ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), защитные коврики в выдвижные секции, ключи от замков (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
100
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
61.6x33.0x74.2
Страна производитель
Китай
Двухкомпонентный мобильный шкаф-металлоконструкция для упорядоченного хранения и перемещения слесарного инструмента по мастерской.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо - по цене 19900 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Инструментальная тележка с 2 полками + ящик с 7 полками Stayer 38909-K, 616 ? 330 ? 742 мм, комбо