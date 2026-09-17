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Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм

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Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 1
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 2
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 3
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 4
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 5
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 6
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 7
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
3
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 1
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 2
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 3
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 4
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 5
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 6
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 7
  • Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742191
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм
14 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х22
Вес, кг.
30

Описание товара Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм

Инструментальная тележка с выдвижным ящиком предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Описание
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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