Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 390 руб.
В наличии
Код товара: 742191
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 390 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х40х22
Вес, кг.
30
Описание товара Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
инструментальная тележка в разобранном виде (1 шт.), открытые полки (2 шт.), выдвижной металлический ящик (1 шт.), комплект поворотных колес (4 шт.), транспортировочная ручка (1 шт.), крепежные элементы для сборки, ключи от замка (2 шт.), документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
150
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
82.0x40.5x95.5
Страна производитель
Китай
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком предназначена для хранения и перевозки инструментов в гаражах, автосервисах, СТО и т.д. Тележка ЗУБР позволит комфортно организовать рабочее место с легким доступом ко всем инструментам.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Инструментальная тележка с выдвижным ящиком + 2 полки ЗУБР 38914, 820 ? 405 ? 955 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 14390 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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