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Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24

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Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 - фото 1
Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик-тележка
Материал
пластик
Количество отделений
13
  • Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 - фото 1
  • Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб. 
Начислим 197 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270061
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24
12 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик-тележка
Габаритные размеры, мм
616x378x415
Материал
пластик
Количество отделений
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х40х35
Вес, кг.
6.05

Описание товара Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24

Зубр Мега Бокс 38133-24 - большой ящик для крупногабаритных инструментов с двумя вместительными органайзерами. Раздвижная крышка предотвращает опрокидывание и не мешает доступу к основному отсеку. Сдвижной механизм на подшипниках для максимального срока службы. Продуманная конструкция для легкости эксплуатации. Большая вместительность.



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Отзывы о товаре Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик-тележка
Габаритные размеры, мм
616x378x415
Материал
пластик
Количество отделений
13
Страна производитель
Китай
Описание
Зубр Мега Бокс 38133-24 - большой ящик для крупногабаритных инструментов с двумя вместительными органайзерами. Раздвижная крышка предотвращает опрокидывание и не мешает доступу к основному отсеку. Сдвижной механизм на подшипниках для максимального срока службы. Продуманная конструкция для легкости эксплуатации. Большая вместительность.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик-тележка для инструмента Зубр Мега Бокс 38133-24 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 12300 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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