Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741
Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой удобную и надежную сумку для инструментов, идеально подходящую для профессионалов и домашних мастеров. Эта сумка отличается продуманным дизайном и высоким качеством исполнения, обеспечивая долговечность и комфорт в использовании. Характеристики данной сумки включают вес 2,6 кг, что делает её достаточно легкой для удобной транспортировки, но при этом прочной и устойчивой к износу благодаря использованию в конструкции высококачественного нейлона. Этот материал славится своей выносливостью и водоотталкивающими свойствами, обеспечивая защиту инструментов от неблагоприятных внешних условий. Сумка Kraftool оснащена 20 отделениями, которые позволяют организовать эффективное хранение различных инструментов и аксессуаров. Удобное расположение отделений способствует быстрому доступу к нужным инструментам, что особенно важно в условиях насыщенного рабочего процесса. Являясь продуктом известного бренда Kraftool, эта сумка соответствует высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая долгосрочное использование и удовлетворение потребностей пользователей. Независимо от того, являетесь ли вы профессиональным строителем или энтузиастом дела своими руками, система хранения и транспортировки от Kraftool станет незаменимым помощником в вашей работе.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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