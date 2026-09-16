Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние, 736091
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%3 010 руб. 5 470 руб.
В наличии
Код товара: 736091
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 010 руб. -45%
5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х29х28
Вес, кг.
2.65
Описание товара Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : сумка Причина уценки : потертости , сломана ручка
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : сумка Причина уценки : потертости , сломана ручка
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Уцененный товар Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38741 хорошее состояние - данный товар вы можете купить по цене 3010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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