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Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520

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Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - фото 1
Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
  • Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - фото 1
  • Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269389
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520
5 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
30х8х72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х30х8
Вес, кг.
1.3

Описание товара Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520

Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 Сумка для инструмента Kraftool 1-38520 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 9 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе, 2 отделения для хранения бит и сверл, крепление для переноски молотка, специальная петля для крепления изоленты и скотча. Широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию.



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Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Количество отделений
9
Габаритные размеры), см
30х8х72
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 Сумка для инструмента Kraftool 1-38520 применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. 9 карманов позволяют разместить разнообразный инструмент и обеспечить удобный доступ к нему при работе, 2 отделения для хранения бит и сверл, крепление для переноски молотка, специальная петля для крепления изоленты и скотча. Широкий пояс, обеспечивает удобную и надежную фиксацию.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Kraftool 1-38520 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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