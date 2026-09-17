Top.Mail.Ru
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 1
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 2
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 3
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 4
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 5
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 6
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 7
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 1
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 2
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 3
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 4
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 5
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 6
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 7
  • Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 630 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742721
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка
5 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
62.0x36.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
62х36х19
Вес, кг.
1.8

Описание товара Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка

Готовый рабочий комплект из силового ремня и двух разнокалиберных подсумков для гибкой организации инвентаря на объекте.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
ремень поясной (1 шт.), большая сумка для инструмента (1 шт.), малая сумка для инструмента (1 шт.), быстросъёмные замки-клипсы FastClip, документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
17
Габаритные размеры), см
62.0x36.0x19.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Готовый рабочий комплект из силового ремня и двух разнокалиберных подсумков для гибкой организации инвентаря на объекте.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пояс монтажника Kraftool KBS-3 38762, большая сумка, малая сумка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...