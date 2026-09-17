Универсальная тележка для сварочных аппаратов ЗУБР 38915
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
тележка для сварочного оборудования в разобранном виде (1 шт.), полки-платформы (3 шт.), комплект колес (4 шт.), стальные цепи для фиксации газового баллона (2 шт.), боковые держатели для кабелей и сварочной горелки, крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб.
В наличии
Код товара: 742189
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
тележка для сварочного оборудования в разобранном виде (1 шт.), полки-платформы (3 шт.), комплект колес (4 шт.), стальные цепи для фиксации газового баллона (2 шт.), боковые держатели для кабелей и сварочной горелки, крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
105
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
71.5x31.5x70.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
77х29х10
Вес, кг.
10.6
Описание товара Универсальная тележка для сварочных аппаратов ЗУБР 38915
Специализированная наклонная стойка на колесах с площадкой для газового баллона и фиксаторами для сварочных кабелей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
тележка для сварочного оборудования в разобранном виде (1 шт.), полки-платформы (3 шт.), комплект колес (4 шт.), стальные цепи для фиксации газового баллона (2 шт.), боковые держатели для кабелей и сварочной горелки, крепежные элементы для сборки, документация, упаковка
Материал
металл
Max нагрузка, кг
105
Количество отделений
3
Габаритные размеры), см
71.5x31.5x70.5
Страна производитель
Китай
Специализированная наклонная стойка на колесах с площадкой для газового баллона и фиксаторами для сварочных кабелей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Универсальная тележка для сварочных аппаратов ЗУБР 38915 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5330 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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