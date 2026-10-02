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Ящик для инструмента Stayer 38107-24 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Stayer 38107-24

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Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 1
Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 2
Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
1
  • Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 1
  • Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 2
  • Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%
5 310 руб.  9 380 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 270011
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Stayer 38107-24
5 310 руб. -43%
9 380 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
620x370x420
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х42х37
Вес, кг.
6.3

Описание товара Ящик для инструмента Stayer 38107-24

Пластиковая тележка для инструментов. Объем этого ящика позволяет вместить в него большое количество инструментов, удобно разложить их благодаря съемной полке и легко перемещать при помощи встроенных колес и раздвижной ручки.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструмента Stayer 38107-24




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
620x370x420
Материал
пластик
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковая тележка для инструментов. Объем этого ящика позволяет вместить в него большое количество инструментов, удобно разложить их благодаря съемной полке и легко перемещать при помощи встроенных колес и раздвижной ручки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик для инструмента Stayer 38107-24 - стоимость товара 5310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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