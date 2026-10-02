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Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745

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Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 - фото 1
Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
49
  • Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 - фото 1
  • Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745
5 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х37х21
Вес, кг.
1.88

Описание товара Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745

Рюкзак для инструментов Kraftool применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно- монтажных работ. В качестве материала в сумке использован высококачественный полиэстер, обладающий высокой плотностью. Устойчив к воздействию влаги. Легко очищается от загрязнений. Обладает повышенной устойчивость к истиранию. Два внутренних отделения на молнии: отделение для крупного инструмента и расходных материалов, а также отделение для мелкого инструмента. Предусмотрен специальный крепеж для переноски уровня.



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Отзывы о товаре Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Рюкзак для инструментов
Комплектация
рюкзак
Материал
текстиль, полиэстер
Количество отделений
49
Страна производитель
Китай
Описание
Рюкзак для инструментов Kraftool применяется для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно- монтажных работ. В качестве материала в сумке использован высококачественный полиэстер, обладающий высокой плотностью. Устойчив к воздействию влаги. Легко очищается от загрязнений. Обладает повышенной устойчивость к истиранию. Два внутренних отделения на молнии: отделение для крупного инструмента и расходных материалов, а также отделение для мелкого инструмента. Предусмотрен специальный крепеж для переноски уровня.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рюкзак для инструмента Kraftool Industrie 38745 - данный товар вы можете купить по цене 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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