Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 580 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722651
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
Габаритные размеры), см
44x34x12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х34х12
Вес, кг.
2.36
Описание товара Органайзер для инструментов DeWalt DWST82968-1
Крышка из поликарбоната обеспечивает безопасность и видимость содержимого органайзера. 10 глубоких съемных отделений обеспечивают комфорт хранения различных мелких аксессуаров и оснастки. Гарантирует защиту инструментов от воды и пыли. Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
органайзер, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
12
Габаритные размеры), см
44x34x12
Страна производитель
Китай
Крышка из поликарбоната обеспечивает безопасность и видимость содержимого органайзера. 10 глубоких съемных отделений обеспечивают комфорт хранения различных мелких аксессуаров и оснастки. Гарантирует защиту инструментов от воды и пыли. Все модули системы TSTAK могут устанавливаться один на другой. Боковые защелки обеспечивают их надежное соединение.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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