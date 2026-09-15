Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб.
В наличии
Код товара: 692849
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 290 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
16
Габаритные размеры), см
44х35х25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х35х25
Вес, кг.
3
Описание товара Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275)
Рюкзак Gross 90275 размером 440 х 350 х 250 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, используется для хранения и транспортировки ручного инструмента. В двух секциях с 16 внутренними и внешними карманами можно разместить все необходимые предметы. Рюкзак удобно брать в поездки и на выездные работы.
Преимущества
- Надежность — рюкзак из прочного полиэстера 600 D и 1680 D не протирается со временем.
- Удобная транспортировка — колеса и телескопическая ручка облегчают перемещение рюкзака.
- Комфортное использование — широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
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Бренд
Тип товара
Рюкзак для инструмента
Комплектация
рюкзак для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
16
Габаритные размеры), см
44х35х25
Страна производитель
Китай
Рюкзак Gross 90275 размером 440 х 350 х 250 мм, с выдвижной рукояткой и колесами, используется для хранения и транспортировки ручного инструмента. В двух секциях с 16 внутренними и внешними карманами можно разместить все необходимые предметы. Рюкзак удобно брать в поездки и на выездные работы.
Преимущества
- Надежность — рюкзак из прочного полиэстера 600 D и 1680 D не протирается со временем.
- Удобная транспортировка — колеса и телескопическая ручка облегчают перемещение рюкзака.
- Комфортное использование — широкие регулируемые лямки равномерно распределяют вес рюкзака, снижая нагрузку на позвоночник.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Рюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колеса Gross (90275) - стоимость товара 4290 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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