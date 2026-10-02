Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18
Система хранения и транспортировки Kraftool — это надежное решение для организации и транспортировки ваших инструментов. Эта сумка для инструментов весит всего 1,85 кг, что делает ее легкой и удобной для переноски даже при полной загрузке. Она оснащена 20 отделениями, которые позволяют удобно разместить различные виды инструментов и аксессуаров, обеспечивая быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из высококачественного текстиля и нейлона, что гарантирует ее долговечность и устойчивость к износу. Этот материал обеспечивает хорошую защиту вашего оборудования от внешних факторов и увеличивает срок службы изделия. Бренд Kraftool славится своей надежностью и качеством, и эта сумка не является исключением. Она предназначена для ежедневного использования как профессионалами, так и любителями, обеспечивая удобство и эффективность в организации рабочего пространства. Система хранения и транспортировки Kraftool — это идеальный выбор для тех, кто ценит качество и функциональность.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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