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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16

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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269393
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16
4 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х24х13
Вес, кг.
1.6

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16

Система хранения и транспортировки инструментов Kraftool представляет собой высококачественную сумку, специально разработанную для удобного размещения и перевозки инструментов. Весом всего 1,5 кг, она обеспечивает лёгкость и портативность, что делает её идеальным решением для профессионалов и любителей, которым необходимо быстро и эффективно перемещать своё оборудование. Сумка изготовлена из прочного текстильного материала с добавлением нейлона, что обеспечивает её долговечность и устойчивость к износу в различных условиях эксплуатации. Благодаря этому материалу, сумка не только защищает инструменты от внешних воздействий, но и легко очищается от грязи и пыли. Система хранения включает в себя 18 отделений, которые позволяют систематически упорядочивать инструменты и аксессуары. Каждое отделение оптимизировано для размещения инструментов разных размеров и форм, что упрощает процесс нахождения нужного предмета. Яркий и эргономичный дизайн сумки способствует лёгкому и быстрому доступу к инструментам. Kraftool — это бренд, зарекомендовавший себя как производитель надёжных и высококачественных инструментов и аксессуаров, что обеспечивает уверенность в каждом элементе данной системы хранения и транспортировки. Сумка для инструментов Kraftool станет незаменимым помощником на рабочем месте или в домашнем хозяйстве, значительно облегчая организацию рабочего процесса.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
текстиль, нейлон
Количество отделений
18
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки инструментов Kraftool представляет собой высококачественную сумку, специально разработанную для удобного размещения и перевозки инструментов. Весом всего 1,5 кг, она обеспечивает лёгкость и портативность, что делает её идеальным решением для профессионалов и любителей, которым необходимо быстро и эффективно перемещать своё оборудование. Сумка изготовлена из прочного текстильного материала с добавлением нейлона, что обеспечивает её долговечность и устойчивость к износу в различных условиях эксплуатации. Благодаря этому материалу, сумка не только защищает инструменты от внешних воздействий, но и легко очищается от грязи и пыли. Система хранения включает в себя 18 отделений, которые позволяют систематически упорядочивать инструменты и аксессуары. Каждое отделение оптимизировано для размещения инструментов разных размеров и форм, что упрощает процесс нахождения нужного предмета. Яркий и эргономичный дизайн сумки способствует лёгкому и быстрому доступу к инструментам. Kraftool — это бренд, зарекомендовавший себя как производитель надёжных и высококачественных инструментов и аксессуаров, что обеспечивает уверенность в каждом элементе данной системы хранения и транспортировки. Сумка для инструментов Kraftool станет незаменимым помощником на рабочем месте или в домашнем хозяйстве, значительно облегчая организацию рабочего процесса.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
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Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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