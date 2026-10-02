Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16
Система хранения и транспортировки инструментов Kraftool представляет собой высококачественную сумку, специально разработанную для удобного размещения и перевозки инструментов. Весом всего 1,5 кг, она обеспечивает лёгкость и портативность, что делает её идеальным решением для профессионалов и любителей, которым необходимо быстро и эффективно перемещать своё оборудование. Сумка изготовлена из прочного текстильного материала с добавлением нейлона, что обеспечивает её долговечность и устойчивость к износу в различных условиях эксплуатации. Благодаря этому материалу, сумка не только защищает инструменты от внешних воздействий, но и легко очищается от грязи и пыли. Система хранения включает в себя 18 отделений, которые позволяют систематически упорядочивать инструменты и аксессуары. Каждое отделение оптимизировано для размещения инструментов разных размеров и форм, что упрощает процесс нахождения нужного предмета. Яркий и эргономичный дизайн сумки способствует лёгкому и быстрому доступу к инструментам. Kraftool — это бренд, зарекомендовавший себя как производитель надёжных и высококачественных инструментов и аксессуаров, что обеспечивает уверенность в каждом элементе данной системы хранения и транспортировки. Сумка для инструментов Kraftool станет незаменимым помощником на рабочем месте или в домашнем хозяйстве, значительно облегчая организацию рабочего процесса.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитОрганайзер для инструментов DeWalt DT70839-QZ
-
В наличииЦена 4 190 руб.1048 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Дока 38163-20
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитРюкзак для инструмента, 440х350х250мм, выдвижная рукоятка, колес...
-
В наличииЦена 4 410 руб.1103 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Дока 38163-23
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитМодуль Dewalt TSTAK - открытый ящик DWST1-71228
-
В наличииЦена 4 620 руб.1155 руб. в СплитРюкзак для инструмента Experte, 77 карманов, пластиковое дно, ор...
-
В наличииЦена 4 630 руб.1158 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-18
-
В наличииЦена 4 720 руб.1180 руб. в СплитОрганайзер для оснастки DeWalt DT70804-QZ
-
В наличииЦена 5 010 руб.1253 руб. в СплитУниверсальная тележка для сварочных аппаратов ЗУБР 38915
-
В наличииЦена 5 140 руб.1285 руб. в СплитПояс монтажника с 20 карманами и 2 подвесными подсумками Kraftoo...
-
В наличииЦена 5 310 руб. 9 380 руб.1328 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer 38107-24
-
В наличииЦена 5 370 руб.1343 руб. в СплитСумка для инструмента, 460х240х340мм, выдвижная рукоятка, колеса...
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38740-16