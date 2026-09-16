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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)

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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 1
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 2
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 3
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 4
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 5
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
22.5
Длина, м
48
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 1
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 2
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 3
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 4
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 5
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 740 руб. 
Начислим 44 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722380
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)
2 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
22.5
Длина, м
48
Габаритные размеры), см
47x21x22.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х22х22
Вес, кг.
4.8

Описание товара Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)

Металлический раздвижной ящик для инструментов ЗУБР Профессионал Ярус-5/19 представляет собой надежное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 470x210x225 мм, что делает его достаточно компактным для удобного размещения в мастерской или гараже. Ящик выполнен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Раздвижные секции позволяют легко организовать пространство внутри, обеспечивая быстрый доступ к необходимым инструментам. Отсутствие замка и колес делает его простым и легким в использовании, а металлическая ручка обеспечивает удобство при переноске. Черно-синий цвет придает изделию современный и стильный вид. Этот ящик идеально подходит для бытового использования, обеспечивая надежное хранение инструментов весом до 4.8 кг.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
22.5
Длина, м
48
Габаритные размеры), см
47x21x22.5
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический раздвижной ящик для инструментов ЗУБР Профессионал Ярус-5/19 представляет собой надежное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 470x210x225 мм, что делает его достаточно компактным для удобного размещения в мастерской или гараже. Ящик выполнен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Раздвижные секции позволяют легко организовать пространство внутри, обеспечивая быстрый доступ к необходимым инструментам. Отсутствие замка и колес делает его простым и легким в использовании, а металлическая ручка обеспечивает удобство при переноске. Черно-синий цвет придает изделию современный и стильный вид. Этот ящик идеально подходит для бытового использования, обеспечивая надежное хранение инструментов весом до 4.8 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-5/19, 470 х 210 х 225 мм, (19?), Профессионал (38356-19) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2740 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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