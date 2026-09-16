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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)

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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 1
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 2
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 3
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 4
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 5
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 6
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 7
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 8
Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 1
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 2
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 3
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 4
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 5
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 6
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 7
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 8
  • Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722375
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)
2 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
25x24x65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х30х24
Вес, кг.
2.98

Описание товара Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)

Прочный металлический ящик позволяет организвовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика если это необходимо.Длина , мм 640Ширина , мм 250Высота , мм 240Съемная полка даОрганайзер даМатериал корпуса и крышки Металл / ПластикМатериал замка ПластикМатериал ручки Металл / ПластикПреимуществаМеталлический корпус.Съемная полка для размещения мелких предметов или самых востребованных инструментов.Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов.Широкая металлическая ручка для регулировки центра тяжести ящика при переноске.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Габаритные размеры), см
25x24x65
Страна производитель
Китай
Описание
Прочный металлический ящик позволяет организвовать удобное и надежное хранение большого количества инструментов. Широкая алюминиевая рукоятка помогает сместить центр тяжести ящика если это необходимо.Длина , мм 640Ширина , мм 250Высота , мм 240Съемная полка даОрганайзер даМатериал корпуса и крышки Металл / ПластикМатериал замка ПластикМатериал ручки Металл / ПластикПреимуществаМеталлический корпус.Съемная полка для размещения мелких предметов или самых востребованных инструментов.Встроенный органайзер для хранения метизов и расходных материалов.Широкая металлическая ручка для регулировки центра тяжести ящика при переноске.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик металлический для инструментов ЗУБР СОЮЗ-25, 640 x 250 x 240 мм, (25?), Профессионал (38151-25) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2780 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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