Органайзер Зубр Дон-80 38036-80
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый двухсторонний кейс-органайзер (1 шт.), встроенные прозрачные крышки с двух сторон (2 шт.), регулируемые съемные внутренние перегородки для формирования до 80 секций, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
В наличии
Код товара: 344137
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Загружаем...
1 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый двухсторонний кейс-органайзер (1 шт.), встроенные прозрачные крышки с двух сторон (2 шт.), регулируемые съемные внутренние перегородки для формирования до 80 секций, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
80
Габаритные размеры), см
29.0x7.5x23.0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х31х9
Вес, кг.
1.3
Описание товара Органайзер Зубр Дон-80 38036-80
Двухсторонний органайзер, ЗУБР ДОН-80 38036-80 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Отделения расположены с двух сторон, что существенно упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
пластиковый двухсторонний кейс-органайзер (1 шт.), встроенные прозрачные крышки с двух сторон (2 шт.), регулируемые съемные внутренние перегородки для формирования до 80 секций, документация, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
80
Габаритные размеры), см
29.0x7.5x23.0
Страна производитель
Китай
Двухсторонний органайзер, ЗУБР ДОН-80 38036-80 удобен для хранения мелочей в виде небольшого крепежа, метизов или соединителей. Отделения расположены с двух сторон, что существенно упрощает хранение. Конструкция выполнена из прочного пластика и обладает хорошей вместимостью при оптимальном весе.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Органайзер Зубр Дон-80 38036-80 - этот товар вы можете купить по цене 1010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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