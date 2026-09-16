Кейс для инструментов DeWalt DT70801-QZ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кейс, органайзер, 4 держателя бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
9
Высота, см
4.2
Длина, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722641
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кейс, органайзер, 4 держателя бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
9
Высота, см
4.2
Длина, м
15
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х14х6
Вес, г.
210
Описание товара Кейс для инструментов DeWalt DT70801-QZ
Набор Dewalt DT70801-QZ представляет собой комплект из кейса , органайзера и 4 держателей бит, предназначенных для хранения и транспортировки мелкой оснастки. Кейс и органайзер изготовлены из прочного пластика, что обеспечивает долговечность и надежность хранения инструментов. В комплекте вы получаете кейс (15x9x4.2 см), органайзер (7.4x6.7x1.7 см) и 4 держателя бит. Выбирая набор Dewalt DT70801-QZ, вы получаете высококачественный и совместимый с системами хранения комплект для хранения и транспортировки мелкой оснастки, который будет служить вам долгое время и поможет поддерживать порядок на рабочем месте.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
кейс, органайзер, 4 держателя бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
9
Высота, см
4.2
Длина, м
15
Страна производитель
Китай
Набор Dewalt DT70801-QZ представляет собой комплект из кейса , органайзера и 4 держателей бит, предназначенных для хранения и транспортировки мелкой оснастки. Кейс и органайзер изготовлены из прочного пластика, что обеспечивает долговечность и надежность хранения инструментов. В комплекте вы получаете кейс (15x9x4.2 см), органайзер (7.4x6.7x1.7 см) и 4 держателя бит. Выбирая набор Dewalt DT70801-QZ, вы получаете высококачественный и совместимый с системами хранения комплект для хранения и транспортировки мелкой оснастки, который будет служить вам долгое время и поможет поддерживать порядок на рабочем месте.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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