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Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18)

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Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 1
Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 2
Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 3
Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 4
Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
7
Ширина, см
25
Высота, см
25
Длина, м
49
  • Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 1
  • Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 2
  • Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 3
  • Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 4
  • Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722382
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18)
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
7
Ширина, см
25
Высота, см
25
Длина, м
49
Габаритные размеры), см
25x25x49
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х25х25
Вес, кг.
1.48

Описание товара Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18)

Ящик для инструмента STAYER 38105-18_z03 с крышкой-оганайзером - применяется для удобной переноски и хранения мелких строительных материалов и инструментов.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
7
Ширина, см
25
Высота, см
25
Длина, м
49
Габаритные размеры), см
25x25x49
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструмента STAYER 38105-18_z03 с крышкой-оганайзером - применяется для удобной переноски и хранения мелких строительных материалов и инструментов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 250 мм, (19?), (38105-18) - стоимость товара 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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