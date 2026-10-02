Сумка для инструмента поясная Stayer Master 38505
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 140 руб.
В наличии
Код товара: 269405
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
300х290х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х29х6
Вес, г.
435
Описание товара Сумка для инструмента поясная Stayer Master 38505
Поясная сумка 38605 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка имеет восемь секций для удобного распределения ручного инструмента и две скобы. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 100 руб.275 руб. в СплитКейс для инструментов DeWalt DT70801-QZ
-
В наличииЦена 1 140 руб.285 руб. в СплитЯщик для инструмента, 284 х 160 х 78 мм, металлический Matrix
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитЯщик для инструмента с мет. замками 16", 410х210x175 мм Россия S...
-
В наличииЦена 1 160 руб. 1 630 руб.290 руб. в СплитЯщик для инструмента 20", 500х260х260 мм, пластик Россия Stels (...
-
В наличииЦена 1 190 руб. 1 250 руб.298 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Нева-20 38323-20
-
В наличииЦена 1 230 руб.308 руб. в СплитСумка для инструмента Stayer Master 38550
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-19, 490 х 250 х 25...
-
В наличииЦена 1 250 руб.313 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175...
-
В наличииЦена 1 270 руб.318 руб. в СплитПодтяжки регулируемые Kraftool KS-1 38765, 4 точки крепления
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЯщик для инструмента, 410 х 154 х 95 мм, металлический Matrix
-
В наличииЦена 1 290 руб.323 руб. в СплитЯщик для инструментов, усиленный 16" Stels (90761)
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
300х290х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
8
Страна производитель
Китай
Поясная сумка 38605 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка имеет восемь секций для удобного распределения ручного инструмента и две скобы. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента поясная Stayer Master 38505 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1140 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента поясная Stayer Master 38505