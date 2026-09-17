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Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224

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Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 4
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нейлон
Количество отделений
1
  • Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 1
  • Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 2
  • Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 3
  • Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 4
  • Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 490 руб. 
Начислим 90 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743294
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224
1 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
5
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х22х4
Вес, г.
350

Описание товара Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224

Сумка для инструмента компактная Skil BG3224 предназначена для удобной организации и транспортировки небольших наборов инструментов, комплектующих и запчастей.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224




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Характеристики
Бренд
Skil
Материал
нейлон
Max нагрузка, кг
5
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для инструмента компактная Skil BG3224 предназначена для удобной организации и транспортировки небольших наборов инструментов, комплектующих и запчастей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента компактная SKIL BG3224 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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