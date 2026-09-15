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Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)

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Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 1
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 2
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 3
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 4
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 5
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 6
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 7
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 8
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 9
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 10
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 11
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 12
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 13
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 14
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 15
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 16
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 17
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 18
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 19
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 20
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 21
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 22
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 23
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
18
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 1
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 2
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 3
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 4
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 5
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 6
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 7
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 8
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 9
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 10
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 11
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 12
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 13
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 14
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 15
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 16
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 17
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 18
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 19
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 20
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 21
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 22
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 23
  • Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)
1 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
25х32х21.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х25х22
Вес, г.
870

Описание товара Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)

Сумка Matrix 90259 с 18 карманами, размером 320 х 215 х 250 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
  • Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
  • Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
12
Количество отделений
18
Габаритные размеры), см
25х32х21.5
Страна производитель
Китай
Описание

Сумка Matrix 90259 с 18 карманами, размером 320 х 215 х 250 мм, предназначена для транспортировки и хранения слесарных или столярных инструментов. Может использоваться для перевозки автопринадлежностей. В 18 карманах и вместительном основном отделении можно разместить инструменты разного размера. Сумка пригодится монтажнику, слесарю, строителю, будет полезна дома и в поездке.

Преимущества

  • Долговечность — сумка изготовлена из износостойкого синтетического материала (полиэстера).
  • Водонепроницаемость — на инструменты не попадет влага даже во время работы под открытым небом.
  • Комфортная транспортировка — сумка имеет удобные ручки и комплектуется наплечным ремнем с расширяющей накладкой.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента, 18 карманов, 320ммх215ммх250мм Matrix (90259) - по цене 1300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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