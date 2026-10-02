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Сумка поясная для инструмента Stayer 38605 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка поясная для инструмента Stayer 38605

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Сумка поясная для инструмента Stayer 38605
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сумка поясная для инструмента Stayer 38605
1 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
320х310х80
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х31х7
Вес, г.
641

Описание товара Сумка поясная для инструмента Stayer 38605

Поясная сумка 38605 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.



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Отзывы о товаре Сумка поясная для инструмента Stayer 38605




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
320х310х80
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Описание
Поясная сумка 38605 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка поясная для инструмента Stayer 38605 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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