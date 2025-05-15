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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23

3 Отзывы
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Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 - фото 1
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 - фото 1
  • Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-19%
1 490 руб.  1 842 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 350618
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23
1 490 руб. -19%
1 842 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х30х29
Вес, кг.
2.4

Описание товара Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23

Система хранения и транспортировки ЗУБР — это надежное и удобное решение для организации рабочего пространства и упрощения перевозки инструмента. Разработанная с учетом высоких стандартов качества, эта продукция бренда ЗУБР изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её долговечность и легкость в обращении. Ящик для инструментов оснащен тремя вместительными отделениями, что позволяет оптимально распределять и хранить разнообразный инструмент и аксессуары. Система направлена на то, чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому и поддерживать порядок в ваших рабочих принадлежностях. Благодаря тщательно продуманной конструкции и малому весу в 2,3 кг, ящик легко переносить и транспортировать даже в полностью загруженном состоянии. Идеально подходящий как для профессионалов, так и для домашних мастеров, этот ящик для инструментов от ЗУБР способствует упрощению процессов хранения и перемещения важного оборудования, сохраняя его в безопасности и доступности в любой ситуации.



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Отзывы о товаре Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23

Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый и хорошо упакован.Ящик огромный, за такие деньги лучше не найти.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Мурат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пластик хороший заказываю второй раз, первый пришёл расколотый пришлось возвращать, Упаковка просто отличная за это я б ещё 5ку поставил
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Муса Г.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальный, вечного ничего нет.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик
Материал
пластик
Количество отделений
3
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР — это надежное и удобное решение для организации рабочего пространства и упрощения перевозки инструмента. Разработанная с учетом высоких стандартов качества, эта продукция бренда ЗУБР изготовлена из прочного пластика, что гарантирует её долговечность и легкость в обращении. Ящик для инструментов оснащен тремя вместительными отделениями, что позволяет оптимально распределять и хранить разнообразный инструмент и аксессуары. Система направлена на то, чтобы обеспечить легкий доступ к содержимому и поддерживать порядок в ваших рабочих принадлежностях. Благодаря тщательно продуманной конструкции и малому весу в 2,3 кг, ящик легко переносить и транспортировать даже в полностью загруженном состоянии. Идеально подходящий как для профессионалов, так и для домашних мастеров, этот ящик для инструментов от ЗУБР способствует упрощению процессов хранения и перемещения важного оборудования, сохраняя его в безопасности и доступности в любой ситуации.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл целый и хорошо упакован.Ящик огромный, за такие деньги лучше не найти.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2025
Мурат Ш.

Достоинства:


Комментарий:
пластик хороший заказываю второй раз, первый пришёл расколотый пришлось возвращать, Упаковка просто отличная за это я б ещё 5ку поставил
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2025
Муса Г.

Достоинства:


Комментарий:
вроде нормальный, вечного ничего нет.


Ящик для инструмента Зубр Нева-23 38323-23 - стоимость товара 1490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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