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Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ

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Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 1
Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 2
Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 3
Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 4
Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 2 органайзера, 6 держателей бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
22
Высота, см
17
Длина, м
5
  • Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 1
  • Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 2
  • Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 3
  • Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 4
  • Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722649
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Характеристики

Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 2 органайзера, 6 держателей бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
22
Высота, см
17
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
22x17x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х4
Вес, г.
530

Описание товара Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ

Набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+ представляет собой комплект из девяти предметов, включающий в себя кейс с 2 органайзерами и 6 держателями бит. Этот набор разработан для обеспечения порядка и безопасности хранения инструментов и аксессуаров. Кейс и органайзер изготовлены из прочного пластика, что гарантирует их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Размеры кейса составляют 22.0 см в длину, 17.0 см в ширину и 4.0 см в высоту. Желтый цвет кейса и органайзера делает их легко заметными на рабочем месте, что облегчает поиск нужных инструментов. Набор оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежное закрытие и защиту содержимого от пыли, грязи и влаги. Подробная комплектация набора включает в себя кейс (22*17*4см) – 1 шт, органайзер – 2 шт, держатели бит – 6 шт. Это позволяет максимально эффективно использовать пространство и обеспечивает быстрый доступ к необходимым инструментам. Выбирая набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+, вы получаете удобный и практичный инструмент для хранения и организации ваших инструментов и аксессуаров.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Набор-органайзер для инструментов DeWalt DT70803-QZ




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Характеристики
Бренд
deWalt
Тип товара
Органайзер для инструментов
Комплектация
кейс, 2 органайзера, 6 держателей бит, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
2
Ширина, см
22
Высота, см
17
Длина, м
5
Габаритные размеры), см
22x17x4
Страна производитель
Китай
Описание
Набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+ представляет собой комплект из девяти предметов, включающий в себя кейс с 2 органайзерами и 6 держателями бит. Этот набор разработан для обеспечения порядка и безопасности хранения инструментов и аксессуаров. Кейс и органайзер изготовлены из прочного пластика, что гарантирует их долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Размеры кейса составляют 22.0 см в длину, 17.0 см в ширину и 4.0 см в высоту. Желтый цвет кейса и органайзера делает их легко заметными на рабочем месте, что облегчает поиск нужных инструментов. Набор оснащен пластиковым замком, который обеспечивает надежное закрытие и защиту содержимого от пыли, грязи и влаги. Подробная комплектация набора включает в себя кейс (22*17*4см) – 1 шт, органайзер – 2 шт, держатели бит – 6 шт. Это позволяет максимально эффективно использовать пространство и обеспечивает быстрый доступ к необходимым инструментам. Выбирая набор DeWalt DT70803-QZ TOUGH CASE+, вы получаете удобный и практичный инструмент для хранения и организации ваших инструментов и аксессуаров.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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