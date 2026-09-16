Ящик для инструментов DeWalt DT70802-QZ
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, разделы 6 шт., держатель 25мм 2 шт., держатель 57мм 2 шт., упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
18
Высота, см
4.6
Длина, м
46
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722676
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, разделы 6 шт., держатель 25мм 2 шт., держатель 57мм 2 шт., упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
18
Высота, см
4.6
Длина, м
46
Габаритные размеры), см
26.5х18х4.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х5
Вес, г.
430
Описание товара Ящик для инструментов DeWalt DT70802-QZ
Средний органайзер для оснастки DeWALT Tough Case DT70802-QZ - это средний органайзер для оснастки, который предназначен для хранения и транспортировки различных инструментов, таких как биты, сверла и другие аксессуары. Он относится к серии прочных кейсов DeWALT, разработанных для защиты оснастки и удобства её использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, разделы 6 шт., держатель 25мм 2 шт., держатель 57мм 2 шт., упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
1
Ширина, см
18
Высота, см
4.6
Длина, м
46
Габаритные размеры), см
26.5х18х4.6
Страна производитель
Китай
Средний органайзер для оснастки DeWALT Tough Case DT70802-QZ - это средний органайзер для оснастки, который предназначен для хранения и транспортировки различных инструментов, таких как биты, сверла и другие аксессуары. Он относится к серии прочных кейсов DeWALT, разработанных для защиты оснастки и удобства её использования.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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