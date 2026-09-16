Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-10, 270 х 240 х 170 мм, (10?), IP55, (38251-10)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 850 руб.
В наличии
Код товара: 722393
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1 850 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
26.5x24.5x17.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х25х18
Вес, кг.
1.44
Описание товара Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-10, 270 х 240 х 170 мм, (10?), IP55, (38251-10)
Ударопрочный пластиковый ящик, IP55, 10", KRAFTOOL Panzer 38251-10 - надежный ящик повышенной прочности. Утолщенные стенки, усиленные ребра жесткости, мощные петли и замки для сохранности и максимальной безопасности содержимого. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. Применяется для хранения инструментов и принадлежностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
26.5x24.5x17.5
Страна производитель
Китай
Ударопрочный пластиковый ящик, IP55, 10", KRAFTOOL Panzer 38251-10 - надежный ящик повышенной прочности. Утолщенные стенки, усиленные ребра жесткости, мощные петли и замки для сохранности и максимальной безопасности содержимого. Благодаря прочной пластиковой рукоятке можно легко переносить его даже при максимальной заполненности. Применяется для хранения инструментов и принадлежностей.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик ударопрочный пластиковый KRAFTOOL PANZER-10, 270 х 240 х 170 мм, (10?), IP55, (38251-10) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1850 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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