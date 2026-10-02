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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17

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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 - фото 1
Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
17
  • Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 - фото 1
  • Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 930 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269416
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17
1 930 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
17
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х23х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17

Система хранения и транспортировки ЗУБР — это высококачественная и удобная сумка для инструментов, разработанная для профессионалов и домашних мастеров. При весе всего 1,14 кг сумка отличается легкостью и не доставляет неудобств при переноске. Она оборудована 17 отделениями, которые позволяют организованно разместить инструменты и аксессуары различного размера. Это значительно упрощает поиск нужного предмета и поддержание порядка. Сумка изготовлена из прочного нейлона, что обеспечивает ее долговечность и устойчивость к износу. Материал не только защищает содержимое от внешних воздействий, но и легко чистится, что делает сумку практичной в использовании при любых условиях. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, и данная сумка не является исключением. Она станет надежным спутником в работе, обеспечивая удобство хранения и транспортировки инструментов. Такая система хранения — идеальное решение для тех, кто ценит порядок и функциональность в работе.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
сумка
Материал
нейлон
Количество отделений
17
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки ЗУБР — это высококачественная и удобная сумка для инструментов, разработанная для профессионалов и домашних мастеров. При весе всего 1,14 кг сумка отличается легкостью и не доставляет неудобств при переноске. Она оборудована 17 отделениями, которые позволяют организованно разместить инструменты и аксессуары различного размера. Это значительно упрощает поиск нужного предмета и поддержание порядка. Сумка изготовлена из прочного нейлона, что обеспечивает ее долговечность и устойчивость к износу. Материал не только защищает содержимое от внешних воздействий, но и легко чистится, что делает сумку практичной в использовании при любых условиях. Бренд ЗУБР славится своим качеством и надежностью, и данная сумка не является исключением. Она станет надежным спутником в работе, обеспечивая удобство хранения и транспортировки инструментов. Такая система хранения — идеальное решение для тех, кто ценит порядок и функциональность в работе.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1930 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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