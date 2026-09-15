Переноска для инструмента, 260х240х300 мм, 22 кармана, наплечный ремень Denzel (90294)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 830 руб.
В наличии
Код товара: 692872
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 830 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
22
Габаритные размеры), см
30х26х24
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х26х24
Вес, кг.
1.6
Описание товара Переноска для инструмента, 260х240х300 мм, 22 кармана, наплечный ремень Denzel (90294)
Переноска Denzel 90294 габаритами 260 х 240 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет вместительное основное отделение и 22 кармана. В ней можно разместить ручной и электроинструмент для хранения и транспортировки. Переноска пригодится в дороге, дома или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600D, устойчивого к истиранию, на дне предусмотрено 5 пластиковых ножек.
- Грузоподъемность 20 кг — каркас усилен, рукоятка выполнена из прочного металла.
- Комфортная транспортировка — переноска комплектуется наплечным ремнем с усиленными карабинами (длина ремня регулируется в диапазоне 950-1350 мм), а на рукоятке имеется мягкая неопреновая накладка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Переноска для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
22
Габаритные размеры), см
30х26х24
Страна производитель
Китай
Переноска Denzel 90294 габаритами 260 х 240 х 300 мм, с наплечным ремнем, имеет вместительное основное отделение и 22 кармана. В ней можно разместить ручной и электроинструмент для хранения и транспортировки. Переноска пригодится в дороге, дома или в гараже.
Преимущества
- Износостойкость — переноска изготовлена из прочного полиэстера 600D, устойчивого к истиранию, на дне предусмотрено 5 пластиковых ножек.
- Грузоподъемность 20 кг — каркас усилен, рукоятка выполнена из прочного металла.
- Комфортная транспортировка — переноска комплектуется наплечным ремнем с усиленными карабинами (длина ремня регулируется в диапазоне 950-1350 мм), а на рукоятке имеется мягкая неопреновая накладка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Переноска для инструмента, 260х240х300 мм, 22 кармана, наплечный ремень Denzel (90294) - по цене 1830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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