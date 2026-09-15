Сумка для инструмента (кейс монтера), 365х300х110 мм, 10 карманов, наплечный ремень Сибртех (90236)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 970 руб.
В наличии
Код товара: 692850
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 970 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
30х36.5х11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х30х11
Вес, кг.
2.25
Описание товара Сумка для инструмента (кейс монтера), 365х300х110 мм, 10 карманов, наплечный ремень Сибртех (90236)
Кейс монтера Сибртех 90236 размером 365 х 300 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 10 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.
Преимущества
- Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
- Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрен зажим для длинных инструментов.
- Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и два отсека для небольших предметов.
- Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитПоясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-8 ...
-
В наличииЦена 1 930 руб. 2 600 руб.483 руб. в СплитЯщик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19
-
В наличииЦена 1 930 руб.483 руб. в СплитСумка для инструмента Зубр Эксперт 38645-17
-
В наличииЦена 1 950 руб.488 руб. в СплитСумка для инструмента Handwerker, 26 карманов, пластик. дно, нап...
-
В наличииЦена 1 960 руб. 2 430 руб.490 руб. в СплитЯщик для инструмента с мет. замками 22", 560х285x235 мм Россия S...
-
В наличииЦена 1 970 руб.493 руб. в СплитСумка для инструмента Kraftool Industrie 38743
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитЯщик пластиковый для инструментов STAYER VEGA-24, 610 х 320 х 30...
-
В наличииЦена 1 980 руб.495 руб. в СплитСумка для инструмента средняя SKIL BG4127
-
В наличииЦена 2 000 руб.500 руб. в СплитСумка поясная для инструмента Зубр Эксперт 38640
-
В наличииЦена 2 010 руб.503 руб. в СплитПлатформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитКобура для шуруповерта с быстросъёмным креплением FastClip Kraft...
-
В наличииЦена 2 110 руб. 3 246 руб.528 руб. в СплитЯщик для инструмента Зубр Грот Мастер МХ 324 38184-24_z01
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
16
Количество отделений
10
Габаритные размеры), см
30х36.5х11
Страна производитель
Китай
Кейс монтера Сибртех 90236 размером 365 х 300 х 110 мм, с наплечным ремнем, имеет 10 карманов для размещения ручных инструментов и необходимых деталей. Жесткая конструкция обеспечивает сохранность содержимого во время транспортировки и хранения. Такая сумка для инструментов будет полезна мастерам по ремонту техники, монтажникам, слесарям и электрикам.
Преимущества
- Долговечность — при изготовлении использован прочный и износостойкий полиэстер 600D, устойчивый к истиранию, пластиковые торцевые накладки, стальные заклепки и усиленные карабины.
- Рациональная организация пространства — внутренний отсек имеет разделитель, также внутри предусмотрен зажим для длинных инструментов.
- Удобное использование — застежки-молнии обеспечивают быстрый доступ к содержимому, для документов имеется специальный отсек, также есть карман с клапаном на липучке и два отсека для небольших предметов.
- Комфортная транспортировка — производитель предусмотрел наплечный ремень с возможностью регулировки и эргономичную складывающуюся рукоятку.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента (кейс монтера), 365х300х110 мм, 10 карманов, наплечный ремень Сибртех (90236) - этот товар вы можете купить по цене 1970 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента (кейс монтера), 365х300х110 мм, 10 карманов, наплечный ремень Сибртех (90236)