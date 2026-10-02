Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструмента
Материал
пластик
Количество отделений
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-26%1 930 руб. 2 600 руб.
В наличии
Код товара: 281180
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 930 руб. -26%
2 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
480x270x240
Материал
пластик
Количество отделений
7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х26х23
Вес, кг.
1.86
Описание товара Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19
Пластиковый ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19 изготовлен из прочного пластика, который выдерживает ударные и весовые нагрузки. Модель оснащена органайзером, который служит для хранения метизов, расходных материалов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструмента
Габаритные размеры, мм
480x270x240
Материал
пластик
Количество отделений
7
Страна производитель
Китай
Пластиковый ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19 изготовлен из прочного пластика, который выдерживает ударные и весовые нагрузки. Модель оснащена органайзером, который служит для хранения метизов, расходных материалов.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента Stayer Professional Toolbox-19 38167-19 - по цене 1930 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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