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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38517 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38517

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Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38517
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 269407
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Характеристики

Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
320х260х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х6
Вес, г.
535

Описание товара Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38517

Поясная сумка 38517 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и двумя скобами. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.



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Отзывы о товаре Сумка для инструмента поясная Stayer Professional 38517




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Характеристики
Бренд
Stayer
Тип товара
Сумка для инструмента
Габаритные размеры, мм
320х260х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Описание
Поясная сумка 38517 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и двумя скобами. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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