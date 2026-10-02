Пояс для инструментов Stayer 38610
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Характеристики
Тип товара
Пояс для инструментов
Материал
нейлон
Количество отделений
12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 820 руб.
В наличии
Код товара: 269369
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 820 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
240х220
Материал
нейлон
Количество отделений
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х25х5
Вес, г.
850
Описание товара Пояс для инструментов Stayer 38610
Нейлоновый пояс 38610 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 12 карманов, различных по размеру и функциональности. С использованием нейлонового пояса нужный инструмент всегда будет под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
240х220
Материал
нейлон
Количество отделений
12
Страна производитель
Китай
Нейлоновый пояс 38610 STAYER используется для переноски и хранения ручного инструмента во время проведения монтажных работ. Материал, из которого изготовлен пояс, обладает высокой прочностью, за счет чего устойчив к порезам, не пропускает масло и воду и выдерживает ударные нагрузки. Приспособление просто незаменимо при работе вне помещения, а также в ситуациях, где нет под рукой полки или шкафчика с инструментом. На поясе имеется 12 карманов, различных по размеру и функциональности. С использованием нейлонового пояса нужный инструмент всегда будет под рукой.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс для инструментов Stayer 38610 – стоимость товара 1820 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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