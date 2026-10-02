Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743
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Характеристики
Описание товара Сумка для инструмента Kraftool Industrie 38743
Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой специализированную сумку для инструментов, идеально подходящую для организации и удобной транспортировки вашего оборудования. Изготовленная из прочного полиэстера и нейлона, эта сумка обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при повседневном использовании. Сумка для инструментов Kraftool отличается продуманным дизайном, включающим 9 отделений, которые позволяют максимально эффективно организовать хранение различных инструментов и аксессуаров. Компактный и легкий вес в 0,63 кг делает её удобной для переноски, снижая нагрузку при транспортировке инструментов. Бренд Kraftool славится своим вниманием к качеству и функциональности, и эта система хранения не является исключением. Она предназначена для профессионалов, которые ценят практичность и надежную защиту своих инструментов. Сумка Kraftool — это идеальное решение для тех, кто ищет надежный и удобный способ хранения и транспортировки инструментов в любых условиях.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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