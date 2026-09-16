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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17)

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Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 1
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 2
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 3
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 4
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 5
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
15.5
Длина, м
43
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 1
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 2
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 3
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 4
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 5
  • Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 
Начислим 35 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722378
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17)
2 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
15.5
Длина, м
43
Габаритные размеры), см
43x21x20/5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х22х17
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17)

Металлический раздвижной ящик для инструментов ЗУБР Профессионал Ярус-3/17 представляет собой удобное и надежное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размер в 17 дюймов и габариты 430x210x205 мм делают его достаточно вместительным для большинства нужд. Ящик выполнен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Раздвижные секции позволяют легко организовать пространство внутри, обеспечивая быстрый доступ к необходимым инструментам. Металлическая ручка обеспечивает удобство при переноске. Ящик выполнен в черно-синем цвете, что придает ему стильный и профессиональный вид.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
металл
Количество отделений
5
Ширина, см
21
Высота, см
15.5
Длина, м
43
Габаритные размеры), см
43x21x20/5
Страна производитель
Китай
Описание
Металлический раздвижной ящик для инструментов ЗУБР Профессионал Ярус-3/17 представляет собой удобное и надежное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размер в 17 дюймов и габариты 430x210x205 мм делают его достаточно вместительным для большинства нужд. Ящик выполнен из прочного металла, что обеспечивает долговечность и устойчивость к механическим повреждениям. Раздвижные секции позволяют легко организовать пространство внутри, обеспечивая быстрый доступ к необходимым инструментам. Металлическая ручка обеспечивает удобство при переноске. Ящик выполнен в черно-синем цвете, что придает ему стильный и профессиональный вид.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик металлический раздвижной для инструментов ЗУБР ЯРУС-3/17, 430 х 210 х 155 мм, (17?), Профессионал (38355-17) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 2170 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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