Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Количество отделений
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 130 руб.
В наличии
Код товара: 692860
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Загружаем...
2 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
24.5х50х30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х25
Вес, кг.
1.87
Описание товара Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)
Сумка Denzel 90293 габаритами 500 х 245 х 300 мм с 20 карманами (в том числе съемным органайзером на 10 карманов) и наплечным ремнем, вмещает большое количество инструментов и используется для их хранения и транспортировки. Пригодится монтажнику, сантехнику, мастеру на выезде и автовладельцу.
Преимущества
- Износостойкость — сумка изготовлена из прочного материала, не рвется и не протирается.
- Съемный органайзер — можно упорядочить хранение крепежей, мелких деталей и аксессуаров.
- Комфортная транспортировка — сумку удобно носить не только в руке, но и на плече — ремень с усиленными карабинами выдерживает большой вес.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструмента
Комплектация
сумка для инструмента
Материал
полиэстер
Max нагрузка, кг
20
Количество отделений
20
Габаритные размеры), см
24.5х50х30
Страна производитель
Китай
Сумка Denzel 90293 габаритами 500 х 245 х 300 мм с 20 карманами (в том числе съемным органайзером на 10 карманов) и наплечным ремнем, вмещает большое количество инструментов и используется для их хранения и транспортировки. Пригодится монтажнику, сантехнику, мастеру на выезде и автовладельцу.
Преимущества
- Износостойкость — сумка изготовлена из прочного материала, не рвется и не протирается.
- Съемный органайзер — можно упорядочить хранение крепежей, мелких деталей и аксессуаров.
- Комфортная транспортировка — сумку удобно носить не только в руке, но и на плече — ремень с усиленными карабинами выдерживает большой вес.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293) - стоимость товара 2130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка для инструмента, 500х245х300 мм, 20 карман.,съемный органайз. 10 карман.,наплеч. рем. Denzel (90293)