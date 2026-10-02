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Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01

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Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 1
Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 2
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Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Материал
нейлон
Количество отделений
20
  • Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 1
  • Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 2
  • Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 3
  • Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 4
  • Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269391
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01
1 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х32х8
Вес, г.
840

Описание товара Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01

Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой удобную и функциональную сумку для инструментов, предназначенную для профессионалов и домашних мастеров. С весом всего 0,84 кг она обеспечивает легкость и комфорт при переноске, не утяжеляя пользователя. Бренд Kraftool известен своим высоким качеством и надежностью, и эта сумка продолжает традицию, предлагая высококлассное решение для хранения инструментов. Сумка выполнена из прочного нейлона, который обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при ежедневном использовании. Сумка оснащена 20 отделениями, которые позволяют организовать инструменты самым удобным образом. Это значительно облегчает доступ к необходимым инструментам, сокращая время на их поиск и повышая эффективность рабочего процесса. Каждый отсек предназначен для хранения различных инструментов и аксессуаров, что делает сумку незаменимой в работе. Эта система хранения и транспортировки от Kraftool объединяет в себе практичность, прочность и стиль, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Сумка для инструментов
Материал
нейлон
Количество отделений
20
Страна производитель
Китай
Описание
Система хранения и транспортировки Kraftool представляет собой удобную и функциональную сумку для инструментов, предназначенную для профессионалов и домашних мастеров. С весом всего 0,84 кг она обеспечивает легкость и комфорт при переноске, не утяжеляя пользователя. Бренд Kraftool известен своим высоким качеством и надежностью, и эта сумка продолжает традицию, предлагая высококлассное решение для хранения инструментов. Сумка выполнена из прочного нейлона, который обеспечивает долговечность и устойчивость к износу при ежедневном использовании. Сумка оснащена 20 отделениями, которые позволяют организовать инструменты самым удобным образом. Это значительно облегчает доступ к необходимым инструментам, сокращая время на их поиск и повышая эффективность рабочего процесса. Каждый отсек предназначен для хранения различных инструментов и аксессуаров, что делает сумку незаменимой в работе. Эта система хранения и транспортировки от Kraftool объединяет в себе практичность, прочность и стиль, удовлетворяя потребности даже самых требовательных пользователей.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для инструмента Kraftool 38712-12_z01 - купить по цене 1840 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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