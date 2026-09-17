Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
В наличии
Код товара: 742716
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 010 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
46.5x31.5x11.0
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х32х11
Вес, кг.
2.16
Описание товара Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм
Прочная поворотная тележка - основание для построения и легкой транспортировки мобильной стопки фирменных инструментальных ящиков.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Тележка для инструментов
Комплектация
транспортировочная пластиковая платформа (1 шт.), поворотные колеса без тормоза (2 шт.), поворотные колеса со встроенным стопором-тормозом (2 шт.), элементы фиксации модульных ящиков, документация, упаковка
Материал
пластик
Габаритные размеры), см
46.5x31.5x11.0
Страна производитель
Россия
Прочная поворотная тележка - основание для построения и легкой транспортировки мобильной стопки фирменных инструментальных ящиков.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Платформа с колесами ЗУБР МОДУЛЬ-Т 38165-T, 460 ? 310 ? 110 мм - стоимость товара 2010 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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