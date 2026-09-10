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Сумка монтажника КВТ С-03 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка монтажника КВТ С-03

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Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 1
Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 2
Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 3
Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 4
Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
  • Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 1
  • Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 2
  • Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 3
  • Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 4
  • Сумка монтажника КВТ С-03 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 349920
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Характеристики

Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка для инструментов
Размеры в упаковке, см
35х27х18
Вес, кг.
1

Описание товара Сумка монтажника КВТ С-03

Прошитые мягкие ручки для удобства переноски сумки монтажника КВТ С-03 66142. Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами. Металлические кольца для крепления плечевого ремня. Прочная усиленная молния с крупными звеньями. Жесткое дно с резиновыми ножками



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Отзывы о товаре Сумка монтажника КВТ С-03




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Характеристики
Бренд
КВТ
Тип товара
Сумка для инструментов
Описание
Прошитые мягкие ручки для удобства переноски сумки монтажника КВТ С-03 66142. Ремень с резиновым наплечником и металлическими карабинами. Металлические кольца для крепления плечевого ремня. Прочная усиленная молния с крупными звеньями. Жесткое дно с резиновыми ножками


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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