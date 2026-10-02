Top.Mail.Ru
Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - фото 1
Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жилет монтажника
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
  • Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - фото 1
  • Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 269358
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638
1 660 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Жилет монтажника
Габаритные размеры, мм
420х265х45
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х27х5
Вес, г.
670

Описание товара Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638

Применяются для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Регулировка размера благодаря специальным боковым застежкам. Вставка из сетчатой ткани на спине предотвращает прилипание к спине.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Жилет монтажника
Габаритные размеры, мм
420х265х45
Материал
нейлон
Количество отделений
10
Высота, см
60
Страна производитель
Китай
Описание
Применяются для переноски разнообразного инструмента, необходимого при проведении ремонтно-монтажных работ. Регулировка размера благодаря специальным боковым застежкам. Вставка из сетчатой ткани на спине предотвращает прилипание к спине.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жилет монтажника Зубр Эксперт 38638 - данный товар вы можете купить по цене 1660 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...