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Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)

31 Отзывы
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Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 1
Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 2
Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 3
Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 4
Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 5
Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 1
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 2
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 3
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 4
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 5
  • Ящик для инструментов, усиленный 19&quot; Stels - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649039
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
477х235х265
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х24
Вес, кг.
2.08

Описание товара Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)

Ящик для инструментов, усиленный 19 STELS 90762 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Усиленная конструкция выдерживает вес при переноске 35 кг, что позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 150 кг.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
для порядка нужная вещь, ящик для инструментов лишний не бывает.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Bulat 56region

Достоинства:


Комментарий:
Большой ,удобный все что нужно разместилось.Сверху мелочь можно разложить ,Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал ящик побольше,так как такой же есть меньшего размера.качество пластика хорошее,замки застёгивается плотно.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно всместмтельный, выполнен из хорошего пластика
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик,правда маленький, на фото смотрится пообъемнее. За такие деньги - норм.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший только края ящика сломаны с двух сторон
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
ящик, большой, вместительный. пластик прочный. надёжно упакован для доставки.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Матвей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Размеры позволяют хранить ящик на стандартных стеллажах в гараже или мастерской. Он не занимает лишнего места
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Съемный лоток с отсеками для мелочей очень глубокий. В нем можно хранить не только мелкий крепеж, но и пару мотков изоленты, набор бит
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Использую его для хранения электроинструмента: шуруповерт, дрель, набор сверл, коронки — все помещается с удобством
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик легко моется из шланга (предварительно вынув лоток). Пластик не корродирует и не теряет вид от воды
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После года использования в качестве ящика электрика петли и защелки в идеальном состоянии. Качество фурнитуры хорошее
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Глеб А.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн современный, цвет яркий и практичный. Ящик не теряется среди других на стройплощадке
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Стоимость очень привлекательная для такого функционала и качества. Конкурентов в этой ценовой категории не вижу
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Роберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Защелки двойные, обеспечивают надежную фиксацию крышки. При транспортировке в кузове пикапа ничего не открылось
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Николай Ц.

Достоинства:


Комментарий:
19-дюймовая модель вмещает больше, чем 16-дюймовая, но при этом не становится громоздкой. Оптимальный вариант для большинства мастеров
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Внутреннее пространство без перегородок, что позволяет укладывать крупногабаритный инструмент. Лоток съемный, поэтому можно адаптировать под нужды
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Система хранения продумана до мелочей. Все, что нужно для конкретной задачи, можно разложить в лотке и крышке для быстрого доступа
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Альбина И.

Достоинства:


Комментарий:
ящик очень хороший, пластик качественный, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Смирнова Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Понравился) у мужа был большой ящик для инструментов, со временем потерялось крепление, стала искать замену. Этот ящик превзошел все ожидания: вместительный, сделан добротно, крепкие ручка и крепления. Такого размера в магазинах стоит от 6000 до 10000. Настоятельно рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
хороший чемодан, есть похожий, только жëлтый. удобный.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, крепкий, вместительный. Рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный ящик! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлён качеством ящика. Он действительно оправдывает все ожидания
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Савелий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Простой прочный ящик, защелки крепкие, пришел целый, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Качество ящика на высшем уровне. Крепкий и большой, падал даже с высоты, вообще ничего
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Гриша А.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством ящика. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Качество и надежность на высоте
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Степан Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный ящик, меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Жора О.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный ящик для всего. Определённо стоит своих денег. Советую смело



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
STELS
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
477х235х265
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Описание
Ящик для инструментов, усиленный 19 STELS 90762 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Усиленная конструкция выдерживает вес при переноске 35 кг, что позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 150 кг.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга Б.

Достоинства:


Комментарий:
для порядка нужная вещь, ящик для инструментов лишний не бывает.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Bulat 56region

Достоинства:


Комментарий:
Большой ,удобный все что нужно разместилось.Сверху мелочь можно разложить ,Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
заказывал ящик побольше,так как такой же есть меньшего размера.качество пластика хорошее,замки застёгивается плотно.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Достаточно всместмтельный, выполнен из хорошего пластика
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ящик,правда маленький, на фото смотрится пообъемнее. За такие деньги - норм.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Р.

Достоинства:


Комментарий:
ящик хороший только края ящика сломаны с двух сторон
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Анна П.

Достоинства:


Комментарий:
ящик, большой, вместительный. пластик прочный. надёжно упакован для доставки.
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Матвей Ж.

Достоинства:


Комментарий:
Размеры позволяют хранить ящик на стандартных стеллажах в гараже или мастерской. Он не занимает лишнего места
Источник: Яндекс Маркет
05.02.2026
Артём Т.

Достоинства:


Комментарий:
Съемный лоток с отсеками для мелочей очень глубокий. В нем можно хранить не только мелкий крепеж, но и пару мотков изоленты, набор бит
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Вячеслав З.

Достоинства:


Комментарий:
Использую его для хранения электроинструмента: шуруповерт, дрель, набор сверл, коронки — все помещается с удобством
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2026
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Ящик легко моется из шланга (предварительно вынув лоток). Пластик не корродирует и не теряет вид от воды
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Иван Ш.

Достоинства:


Комментарий:
После года использования в качестве ящика электрика петли и защелки в идеальном состоянии. Качество фурнитуры хорошее
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Глеб А.

Достоинства:


Комментарий:
Дизайн современный, цвет яркий и практичный. Ящик не теряется среди других на стройплощадке
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Роман С.

Достоинства:


Комментарий:
Стоимость очень привлекательная для такого функционала и качества. Конкурентов в этой ценовой категории не вижу
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Роберт М.

Достоинства:


Комментарий:
Защелки двойные, обеспечивают надежную фиксацию крышки. При транспортировке в кузове пикапа ничего не открылось
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Николай Ц.

Достоинства:


Комментарий:
19-дюймовая модель вмещает больше, чем 16-дюймовая, но при этом не становится громоздкой. Оптимальный вариант для большинства мастеров
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Егор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Внутреннее пространство без перегородок, что позволяет укладывать крупногабаритный инструмент. Лоток съемный, поэтому можно адаптировать под нужды
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Система хранения продумана до мелочей. Все, что нужно для конкретной задачи, можно разложить в лотке и крышке для быстрого доступа
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2025
Альбина И.

Достоинства:


Комментарий:
ящик очень хороший, пластик качественный, хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
03.08.2025
Смирнова Юлия

Достоинства:


Комментарий:
Понравился) у мужа был большой ящик для инструментов, со временем потерялось крепление, стала искать замену. Этот ящик превзошел все ожидания: вместительный, сделан добротно, крепкие ручка и крепления. Такого размера в магазинах стоит от 6000 до 10000. Настоятельно рекомендую)
Источник: Яндекс Маркет
29.07.2025
Виктор

Достоинства:


Комментарий:
хороший чемодан, есть похожий, только жëлтый. удобный.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Ящик большой, крепкий, вместительный. Рекомендую...
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный ящик! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2025
Руслан С.

Достоинства:


Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлён качеством ящика. Он действительно оправдывает все ожидания
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Савелий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Простой прочный ящик, защелки крепкие, пришел целый, цена хорошая
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Илья Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Качество ящика на высшем уровне. Крепкий и большой, падал даже с высоты, вообще ничего
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Гриша А.

Достоинства:


Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством ящика. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Егор К.

Достоинства:


Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Качество и надежность на высоте
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Степан Н.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный ящик, меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2025
Жора О.

Достоинства:


Комментарий:
Идеальный ящик для всего. Определённо стоит своих денег. Советую смело


Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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