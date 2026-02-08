Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб.
В наличии
Код товара: 649039
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1 670 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
477х235х265
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х27х24
Вес, кг.
2.08
Описание товара Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)
Ящик для инструментов, усиленный 19 STELS 90762 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Усиленная конструкция выдерживает вес при переноске 35 кг, что позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 150 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габаритные размеры, мм
477х235х265
Материал
полипропилен
Количество отделений
2
Ширина, см
23.5
Высота, см
26.5
Страна производитель
Китай
Ящик для инструментов, усиленный 19 STELS 90762 имеет съемный лоток, а так же снаружи крышки предусмотрены дополнительные отделения. Все это обеспечивает удобство разделения различных мелочей по видам. Усиленная конструкция выдерживает вес при переноске 35 кг, что позволяет использовать ящик для транспортировки электроинструмента. Максимальная распределенная нагрузка на крышку 150 кг.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
для порядка нужная вещь, ящик для инструментов лишний не бывает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой ,удобный все что нужно разместилось.Сверху мелочь можно разложить ,Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
заказывал ящик побольше,так как такой же есть меньшего размера.качество пластика хорошее,замки застёгивается плотно.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно всместмтельный, выполнен из хорошего пластика
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик,правда маленький, на фото смотрится пообъемнее. За такие деньги - норм.
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший только края ящика сломаны с двух сторон
Достоинства:
Комментарий:
ящик, большой, вместительный. пластик прочный. надёжно упакован для доставки.
Достоинства:
Комментарий:
Размеры позволяют хранить ящик на стандартных стеллажах в гараже или мастерской. Он не занимает лишнего места
Достоинства:
Комментарий:
Съемный лоток с отсеками для мелочей очень глубокий. В нем можно хранить не только мелкий крепеж, но и пару мотков изоленты, набор бит
Достоинства:
Комментарий:
Использую его для хранения электроинструмента: шуруповерт, дрель, набор сверл, коронки — все помещается с удобством
Достоинства:
Комментарий:
Ящик легко моется из шланга (предварительно вынув лоток). Пластик не корродирует и не теряет вид от воды
Достоинства:
Комментарий:
После года использования в качестве ящика электрика петли и защелки в идеальном состоянии. Качество фурнитуры хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн современный, цвет яркий и практичный. Ящик не теряется среди других на стройплощадке
Достоинства:
Комментарий:
Стоимость очень привлекательная для такого функционала и качества. Конкурентов в этой ценовой категории не вижу
Достоинства:
Комментарий:
Защелки двойные, обеспечивают надежную фиксацию крышки. При транспортировке в кузове пикапа ничего не открылось
Достоинства:
Комментарий:
19-дюймовая модель вмещает больше, чем 16-дюймовая, но при этом не становится громоздкой. Оптимальный вариант для большинства мастеров
Достоинства:
Комментарий:
Внутреннее пространство без перегородок, что позволяет укладывать крупногабаритный инструмент. Лоток съемный, поэтому можно адаптировать под нужды
Достоинства:
Комментарий:
Система хранения продумана до мелочей. Все, что нужно для конкретной задачи, можно разложить в лотке и крышке для быстрого доступа
Достоинства:
Комментарий:
ящик очень хороший, пластик качественный, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился) у мужа был большой ящик для инструментов, со временем потерялось крепление, стала искать замену. Этот ящик превзошел все ожидания: вместительный, сделан добротно, крепкие ручка и крепления. Такого размера в магазинах стоит от 6000 до 10000. Настоятельно рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
хороший чемодан, есть похожий, только жëлтый. удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, крепкий, вместительный. Рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный ящик! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлён качеством ящика. Он действительно оправдывает все ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Простой прочный ящик, защелки крепкие, пришел целый, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Качество ящика на высшем уровне. Крепкий и большой, падал даже с высоты, вообще ничего
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством ящика. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Качество и надежность на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный ящик, меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный ящик для всего. Определённо стоит своих денег. Советую смело
Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1670 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ящик для инструментов, усиленный 19" Stels (90762)
Достоинства:
Комментарий:
для порядка нужная вещь, ящик для инструментов лишний не бывает.
Достоинства:
Комментарий:
Большой ,удобный все что нужно разместилось.Сверху мелочь можно разложить ,Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
заказывал ящик побольше,так как такой же есть меньшего размера.качество пластика хорошее,замки застёгивается плотно.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Достаточно всместмтельный, выполнен из хорошего пластика
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик,правда маленький, на фото смотрится пообъемнее. За такие деньги - норм.
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший только края ящика сломаны с двух сторон
Достоинства:
Комментарий:
ящик, большой, вместительный. пластик прочный. надёжно упакован для доставки.
Достоинства:
Комментарий:
Размеры позволяют хранить ящик на стандартных стеллажах в гараже или мастерской. Он не занимает лишнего места
Достоинства:
Комментарий:
Съемный лоток с отсеками для мелочей очень глубокий. В нем можно хранить не только мелкий крепеж, но и пару мотков изоленты, набор бит
Достоинства:
Комментарий:
Использую его для хранения электроинструмента: шуруповерт, дрель, набор сверл, коронки — все помещается с удобством
Достоинства:
Комментарий:
Ящик легко моется из шланга (предварительно вынув лоток). Пластик не корродирует и не теряет вид от воды
Достоинства:
Комментарий:
После года использования в качестве ящика электрика петли и защелки в идеальном состоянии. Качество фурнитуры хорошее
Достоинства:
Комментарий:
Дизайн современный, цвет яркий и практичный. Ящик не теряется среди других на стройплощадке
Достоинства:
Комментарий:
Стоимость очень привлекательная для такого функционала и качества. Конкурентов в этой ценовой категории не вижу
Достоинства:
Комментарий:
Защелки двойные, обеспечивают надежную фиксацию крышки. При транспортировке в кузове пикапа ничего не открылось
Достоинства:
Комментарий:
19-дюймовая модель вмещает больше, чем 16-дюймовая, но при этом не становится громоздкой. Оптимальный вариант для большинства мастеров
Достоинства:
Комментарий:
Внутреннее пространство без перегородок, что позволяет укладывать крупногабаритный инструмент. Лоток съемный, поэтому можно адаптировать под нужды
Достоинства:
Комментарий:
Система хранения продумана до мелочей. Все, что нужно для конкретной задачи, можно разложить в лотке и крышке для быстрого доступа
Достоинства:
Комментарий:
ящик очень хороший, пластик качественный, хорошо упакован.
Достоинства:
Комментарий:
Понравился) у мужа был большой ящик для инструментов, со временем потерялось крепление, стала искать замену. Этот ящик превзошел все ожидания: вместительный, сделан добротно, крепкие ручка и крепления. Такого размера в магазинах стоит от 6000 до 10000. Настоятельно рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
хороший чемодан, есть похожий, только жëлтый. удобный.
Достоинства:
Комментарий:
Ящик большой, крепкий, вместительный. Рекомендую...
Достоинства:
Комментарий:
Простой в использовании и невероятно эффективный ящик! Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Все сделано понятно и легко, качество видно, цена адекватная
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлён качеством ящика. Он действительно оправдывает все ожидания
Достоинства:
Комментарий:
Простой прочный ящик, защелки крепкие, пришел целый, цена хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Качество ящика на высшем уровне. Крепкий и большой, падал даже с высоты, вообще ничего
Достоинства:
Комментарий:
Я был приятно удивлен качеством ящика. Прям превзошел мои ожидания за эти деньги
Достоинства:
Комментарий:
Превзошёл все мои ожидания. Качество и надежность на высоте
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо продавцу за такой удобный и качественный ящик, меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Идеальный ящик для всего. Определённо стоит своих денег. Советую смело