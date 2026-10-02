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Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)

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Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 1
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 2
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 3
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 4
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 5
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 6
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 7
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 8
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 9
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 10
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 11
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 12
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 13
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 14
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 15
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 16
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 17
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 18
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 19
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 20
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 21
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 22
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 23
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 24
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 25
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 26
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 27
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 28
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 29
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 30
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 31
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 32
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 33
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 34
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 35
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 36
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 37
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 38
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 1
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 2
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 3
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 4
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 5
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 6
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 7
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 8
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 9
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 10
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 11
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 12
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 13
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 14
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 15
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 16
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 17
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 18
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 19
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 20
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 21
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 22
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 23
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 24
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 25
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 26
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 27
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 28
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 29
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 30
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 31
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 32
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 33
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 34
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 35
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 36
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 37
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 38
  • Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 349913
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)
1 600 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
42x29x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х5
Вес, кг.
1.7

Описание товара Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)

Складная сумка-стул Matrix 90249 размером 420 х 280 х 385 мм позволяет хранить и переносить инструменты и снаряжение, а также всегда иметь при себе удобный предмет рабочей или туристической мебели. Установить его можно за несколько секунд. Сумка-стул пригодится во время пикника и рыбалки, а также облегчит работу в саду и огороде.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сумка-стул изготовлена из износостойкого синтетического материала, металлический каркас рассчитан на вес до 90 кг.
  • Многофункциональность — складной стул комплектуется сумкой с вместительным основным отделением и большим количеством карманов, в которых поместятся все необходимые инструменты.
  • Надежные крепления — сумка пристегивается к стулу пластиковыми фастексами, которые выдерживают значительные нагрузки.
  • Широкие возможности — стул легко отстегивается от сумки, и их можно использовать отдельно.
  • Удобное хранение и транспортировка — изделие весит 1,775 кг и в сложенном виде занимает мало места.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
42x29x30
Страна производитель
Китай
Описание

Складная сумка-стул Matrix 90249 размером 420 х 280 х 385 мм позволяет хранить и переносить инструменты и снаряжение, а также всегда иметь при себе удобный предмет рабочей или туристической мебели. Установить его можно за несколько секунд. Сумка-стул пригодится во время пикника и рыбалки, а также облегчит работу в саду и огороде.

Преимущества

  • Прочность и долговечность — сумка-стул изготовлена из износостойкого синтетического материала, металлический каркас рассчитан на вес до 90 кг.
  • Многофункциональность — складной стул комплектуется сумкой с вместительным основным отделением и большим количеством карманов, в которых поместятся все необходимые инструменты.
  • Надежные крепления — сумка пристегивается к стулу пластиковыми фастексами, которые выдерживают значительные нагрузки.
  • Широкие возможности — стул легко отстегивается от сумки, и их можно использовать отдельно.
  • Удобное хранение и транспортировка — изделие весит 1,775 кг и в сложенном виде занимает мало места.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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