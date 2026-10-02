Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 600 руб.
В наличии
Код товара: 349913
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1 600 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
42x29x30
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х42х5
Вес, кг.
1.7
Описание товара Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249)
Складная сумка-стул Matrix 90249 размером 420 х 280 х 385 мм позволяет хранить и переносить инструменты и снаряжение, а также всегда иметь при себе удобный предмет рабочей или туристической мебели. Установить его можно за несколько секунд. Сумка-стул пригодится во время пикника и рыбалки, а также облегчит работу в саду и огороде.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сумка-стул изготовлена из износостойкого синтетического материала, металлический каркас рассчитан на вес до 90 кг.
- Многофункциональность — складной стул комплектуется сумкой с вместительным основным отделением и большим количеством карманов, в которых поместятся все необходимые инструменты.
- Надежные крепления — сумка пристегивается к стулу пластиковыми фастексами, которые выдерживают значительные нагрузки.
- Широкие возможности — стул легко отстегивается от сумки, и их можно использовать отдельно.
- Удобное хранение и транспортировка — изделие весит 1,775 кг и в сложенном виде занимает мало места.
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Бренд
Тип товара
Сумка для инструментов
Комплектация
складная сумка-стул - 1 шт., упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
32
Габаритные размеры), см
42x29x30
Страна производитель
Китай
Складная сумка-стул Matrix 90249 размером 420 х 280 х 385 мм позволяет хранить и переносить инструменты и снаряжение, а также всегда иметь при себе удобный предмет рабочей или туристической мебели. Установить его можно за несколько секунд. Сумка-стул пригодится во время пикника и рыбалки, а также облегчит работу в саду и огороде.
Преимущества
- Прочность и долговечность — сумка-стул изготовлена из износостойкого синтетического материала, металлический каркас рассчитан на вес до 90 кг.
- Многофункциональность — складной стул комплектуется сумкой с вместительным основным отделением и большим количеством карманов, в которых поместятся все необходимые инструменты.
- Надежные крепления — сумка пристегивается к стулу пластиковыми фастексами, которые выдерживают значительные нагрузки.
- Широкие возможности — стул легко отстегивается от сумки, и их можно использовать отдельно.
- Удобное хранение и транспортировка — изделие весит 1,775 кг и в сложенном виде занимает мало места.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Сумка - стул складная для инструментов Matrix 420ммх280ммх385мм (90249) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1600 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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