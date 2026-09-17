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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм

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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 1
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 2
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 3
Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
11
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 1
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 2
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 3
  • Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742735
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
17.0x36.0
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
44х27х10
Вес, кг.
13

Описание товара Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм

Удлиненный многосекционный подсумок с жестким каркасом, рассчитанный на хранение габаритных отверток и шарнирно-губцевого инструмента.



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Отзывы о товаре Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Поясная сумка
Комплектация
поясная сумка (1 шт.), быстросъёмный замок-клипса FastClip (1 шт.), документация, упаковка
Материал
полиэстер
Количество отделений
11
Габаритные размеры), см
17.0x36.0
Страна производитель
Тайвань
Описание
Удлиненный многосекционный подсумок с жестким каркасом, рассчитанный на хранение габаритных отверток и шарнирно-губцевого инструмента.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Поясная сумка с быстросъёмным креплением FastClip Kraftool KP-11 38777, 170 ? 360 мм - купить по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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