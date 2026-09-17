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Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL

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Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 1
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 2
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 3
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 4
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 5
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 6
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Комплектация
строительный нож с винтовым фиксатором (1 шт.), сменное сегментное лезвие (1 шт.), быстросъемная поясная пластиковая кобура-держатель (1 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик, сталь
Количество отделений
1
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 1
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 2
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 3
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 4
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 5
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 6
  • Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 670 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742185
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL
1 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OLFA
Тип товара
Держатель
Комплектация
строительный нож с винтовым фиксатором (1 шт.), сменное сегментное лезвие (1 шт.), быстросъемная поясная пластиковая кобура-держатель (1 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик, сталь
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
7.8x4.2x23.0
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х16х10
Вес, г.
170

Описание товара Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL

Японский строительный нож премиум-класса с винтовым фиксатором лезвия, поставляемый вместе со специальным поясным пластиковым чехлом.



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Отзывы о товаре Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
OLFA
Тип товара
Держатель
Комплектация
строительный нож с винтовым фиксатором (1 шт.), сменное сегментное лезвие (1 шт.), быстросъемная поясная пластиковая кобура-держатель (1 шт.), документация, упаковка
Материал
пластик, сталь
Количество отделений
1
Габаритные размеры), см
7.8x4.2x23.0
Страна производитель
Япония
Описание
Японский строительный нож премиум-класса с винтовым фиксатором лезвия, поставляемый вместе со специальным поясным пластиковым чехлом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cutter Knife holder держатель в комплекте с ножом OLFA Cutter Knife OL-KH-1/L5-AL - по цене 1670 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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