Пояс для инструментов Stayer Master 38512
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Характеристики
Тип товара
Пояс для инструментов
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%1 520 руб. 2 568 руб.
В наличии
Код товара: 269368
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 520 руб. -41%
2 568 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
400х250х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х24х8
Вес, г.
645
Описание товара Пояс для инструментов Stayer Master 38512
Поясная сумка 38512 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и тремя подвесками. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Пояс для инструментов
Габаритные размеры, мм
400х250х60
Материал
натуральная кожа
Количество отделений
10
Страна производитель
Китай
Поясная сумка 38512 Stayer применяется для транспортировки ручного инструмента и оснастки при проведении широкого спектра монтажных, электромонтажных, слесарных и других работ. Сумка оснащена десятью карманами для удобного распределения ручного инструмента и тремя подвесками. С помощью сумки необходимый инструмент всегда будет под рукой во время работы, даже на высоте при электромонтажных работах. Удобное ношение на поясе не затрудняет и не мешает движениям. Прочный материал гарантирует долгий срок службы сумки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Пояс для инструментов Stayer Master 38512 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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