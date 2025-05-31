Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)
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Характеристики
Описание товара Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)
Система хранения и транспортировки Stels представляет собой оптимальное решение для организованного и удобного хранения инструментов и других мелких предметов. Этот ящик для инструментов отличается прочной и лёгкой конструкцией, изготовленной из качественного пластика, что обеспечивает долговечность и устойчивость к износу. С весом всего 2,51 кг, данная модель является мобильной и лёгкой для транспортировки, что делает её идеальной для использования как в мастерской, так и на выезде. Ящик имеет 13 отделений, что позволяет рационально распределять инструменты и принадлежности, обеспечивая быстрый доступ к необходимым вещам. Бренд Stels зарекомендовал себя как производитель надёжных и функциональных систем хранения, и эта модель не исключение. Она создана для тех, кто ценит порядок и быстроту в работе, сочетая в себе лёгкость использования, вместительность и эргономичный дизайн.
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Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик. Вместительный. Пришёл целостный
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший, вместительный. платок хлопковой сильно нагружать не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик! Запакован был в пупырку и плёнку. При перевозке не пострадал. Вместительный, можно брать чуть меньше.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик, заказываю не в первый раз. на 2 года хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик! Мужу понравился, пользуется)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик для инструментов, очень нужная вещь,чтобы инструмент не был разбросан по багажнику машины. Продавцу респект и уважуха ! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ящик отличный!! брал под электроинструмент ручной, влезла дрель, ушм 125я, электролобзик, фен строительный и ещё место осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, мужу понравился
Достоинства:
Комментарий:
Всё чёткое. Пластик хороший
Достоинства:
Комментарий:
ящик вместительный, пластик хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Большой и вместительный.Севетую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший большой ящик меня полностью устраивает
Достоинства:
Комментарий:
вместительный ящик, без дефектов к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик для хранения инструментов! Вместительный, Наконец-то собрал все в одном месте.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. ящиком доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик. Пришёл с некоторыми краями обломанными, не критично, поэтому не стал возвращать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Качество изготовления хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик, крепкий и вместительный!
Достоинства:
Комментарий:
ящик без дефектов пришёл быстро все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик, аккуратно сделан. Пользоваться удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик,вместительный,прочный пластик!
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный ящик, за такие деньги товар нормальный, пластик не пахнет, для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое аккуратно запакован Хороший пластик
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик для инструментов. Емкий. Все влезло и место осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чемодан пластик средний по жёсткости.
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный удобный ящик. Рекрмендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший большой ящик для инструментов, пластик толстый, ящик увесистный, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,большой ящик.муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ящик для инструмента несомненно хороший. Приехал не сломанный, всё целое, выбирал по большим габаритам, по сроку доставки всё естественно в норме. Мне очень нравится, товар и продавца рекомендую, спасибо !
Отзывы о товаре Ящик для инструмента 23", 590х300х300 мм, пластик Россия Stels (90706)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик. Вместительный. Пришёл целостный
Достоинства:
Комментарий:
ящик хороший, вместительный. платок хлопковой сильно нагружать не стоит.
Достоинства:
Комментарий:
Прекрасный ящик! Запакован был в пупырку и плёнку. При перевозке не пострадал. Вместительный, можно брать чуть меньше.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик, заказываю не в первый раз. на 2 года хватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик! Мужу понравился, пользуется)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ящик для инструментов, очень нужная вещь,чтобы инструмент не был разбросан по багажнику машины. Продавцу респект и уважуха ! Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
ящик отличный!! брал под электроинструмент ручной, влезла дрель, ушм 125я, электролобзик, фен строительный и ещё место осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, мужу понравился
Достоинства:
Комментарий:
Всё чёткое. Пластик хороший
Достоинства:
Комментарий:
ящик вместительный, пластик хороший рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Большой и вместительный.Севетую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
хороший большой ящик меня полностью устраивает
Достоинства:
Комментарий:
вместительный ящик, без дефектов к покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
отличный ящик для хранения инструментов! Вместительный, Наконец-то собрал все в одном месте.
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. ящиком доволен.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ящик. Пришёл с некоторыми краями обломанными, не критично, поэтому не стал возвращать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, вместительный ящик. Качество изготовления хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик, крепкий и вместительный!
Достоинства:
Комментарий:
ящик без дефектов пришёл быстро все понравилось
Достоинства:
Комментарий:
Крепкий пластик, аккуратно сделан. Пользоваться удобно
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик,вместительный,прочный пластик!
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный ящик, за такие деньги товар нормальный, пластик не пахнет, для дома самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Все целое аккуратно запакован Хороший пластик
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ящик для инструментов. Емкий. Все влезло и место осталось.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный чемодан пластик средний по жёсткости.
Достоинства:
Комментарий:
Вместительный удобный ящик. Рекрмендую
Достоинства:
Комментарий:
Хороший большой ящик для инструментов, пластик толстый, ящик увесистный, надеюсь прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший,большой ящик.муж доволен
Достоинства:
Комментарий:
Ящик для инструмента несомненно хороший. Приехал не сломанный, всё целое, выбирал по большим габаритам, по сроку доставки всё естественно в норме. Мне очень нравится, товар и продавца рекомендую, спасибо !