Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)
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Характеристики
Описание товара Сумка поясная для инструмента Matrix 90240 (90240)
Двойная сумка-пояс Matrix 90240 с 20 карманами и держателем для молотка позволяет всегда иметь при себе необходимые инструменты, при этом оставляя руки свободными. Особенно удобна при проведении работ на стремянках или подмостях. На пояс надеты 2 сумки, между которыми имеется отдельный держатель для молотка, поэтому инструменты можно распределить равномерно. Сумка-пояс пригодится строителям и монтажникам, а также будет полезна в быту.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
- Многофункциональность — в карманах разного размера можно разместить любые инструменты и расходники к ним.
- Продуманная конструкция держателя — к размещенному в нем молотку всегда есть быстрый доступ.
- Надежная фиксация — сумка-пояс застегивается на прочную застежку-фастекс.
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Двойная сумка-пояс Matrix 90240 с 20 карманами и держателем для молотка позволяет всегда иметь при себе необходимые инструменты, при этом оставляя руки свободными. Особенно удобна при проведении работ на стремянках или подмостях. На пояс надеты 2 сумки, между которыми имеется отдельный держатель для молотка, поэтому инструменты можно распределить равномерно. Сумка-пояс пригодится строителям и монтажникам, а также будет полезна в быту.
Преимущества
- Долговечность — сумка изготовлена из прочного синтетического материала, устойчивого к разрыву и истиранию.
- Многофункциональность — в карманах разного размера можно разместить любые инструменты и расходники к ним.
- Продуманная конструкция держателя — к размещенному в нем молотку всегда есть быстрый доступ.
- Надежная фиксация — сумка-пояс застегивается на прочную застежку-фастекс.
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