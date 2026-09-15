Ящик для инструмента, 410 х 154 х 95 мм, металлический Matrix
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 230 руб.
В наличии
Код товара: 649031
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 230 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х15х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Ящик для инструмента, 410 х 154 х 95 мм, металлический Matrix
Металлический ящик Matrix 906035 размером 410 х 154 х 95 мм предназначен для хранения инструментов и хозяйственных мелочей. Позволяет освободить место в шкафу, кладовке или гараже. Бокс будет полезен автолюбителю или домашнему мастеру, а также рыбаку для размещения снастей.
Преимущества
- Надежная защита содержимого — прочный металлический корпус устойчив к механическим воздействиям.
- Крепкий замок — находящиеся в ящике предметы не рассыпятся во время хранения или транспортировки.
- Комфортное перемещение — на крышке имеется удобная рукоятка.
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
Ящик - 1 штЛоток с ручкой - 1 штНаличие лотка - 1 шт
Материал
металл
Количество отделений
1
Страна производитель
Китай
Металлический ящик Matrix 906035 размером 410 х 154 х 95 мм предназначен для хранения инструментов и хозяйственных мелочей. Позволяет освободить место в шкафу, кладовке или гараже. Бокс будет полезен автолюбителю или домашнему мастеру, а также рыбаку для размещения снастей.
Преимущества
- Надежная защита содержимого — прочный металлический корпус устойчив к механическим воздействиям.
- Крепкий замок — находящиеся в ящике предметы не рассыпятся во время хранения или транспортировки.
- Комфортное перемещение — на крышке имеется удобная рукоятка.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Ящик для инструмента, 410 х 154 х 95 мм, металлический Matrix - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1230 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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