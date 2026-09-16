Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)
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Характеристики
Описание товара Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)
Пластиковый ящик для инструментов ЗУБР Десна-16 представляет собой удобное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 414x212x175 мм, что позволяет разместить в нем необходимый набор инструментов и мелких деталей. Ящик оснащен органайзером для крепежа и мелких деталей, что обеспечивает удобный доступ к ним и упрощает организацию рабочего пространства. Лотки внутри ящика позволяют эффективно распределять инструменты, предотвращая их перемешивание. Изготовленный из прочного пластика, ящик обладает легким весом — всего 0.890 кг, что делает его удобным для переноски. Металлический замок обеспечивает надежное закрытие, а пластиковая ручка способствует комфортному переносу. Ящик выполнен в черно-синем цвете, что придает ему современный и аккуратный вид.
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