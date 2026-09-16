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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)

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Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 1
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 2
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 3
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 4
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 5
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 6
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
5
Ширина, см
17.5
Высота, см
21.2
Длина, м
41.4
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 1
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 2
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 3
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 4
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 5
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 6
  • Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 250 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722384
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)
1 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
5
Ширина, см
17.5
Высота, см
21.2
Длина, м
41.4
Габаритные размеры), см
17.5x21.2x41.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х22х18
Вес, г.
890

Описание товара Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)

Пластиковый ящик для инструментов ЗУБР Десна-16 представляет собой удобное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 414x212x175 мм, что позволяет разместить в нем необходимый набор инструментов и мелких деталей. Ящик оснащен органайзером для крепежа и мелких деталей, что обеспечивает удобный доступ к ним и упрощает организацию рабочего пространства. Лотки внутри ящика позволяют эффективно распределять инструменты, предотвращая их перемешивание. Изготовленный из прочного пластика, ящик обладает легким весом — всего 0.890 кг, что делает его удобным для переноски. Металлический замок обеспечивает надежное закрытие, а пластиковая ручка способствует комфортному переносу. Ящик выполнен в черно-синем цвете, что придает ему современный и аккуратный вид.



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Отзывы о товаре Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
5
Ширина, см
17.5
Высота, см
21.2
Длина, м
41.4
Габаритные размеры), см
17.5x21.2x41.4
Страна производитель
Китай
Описание
Пластиковый ящик для инструментов ЗУБР Десна-16 представляет собой удобное решение для хранения и транспортировки инструментов. Его размеры составляют 414x212x175 мм, что позволяет разместить в нем необходимый набор инструментов и мелких деталей. Ящик оснащен органайзером для крепежа и мелких деталей, что обеспечивает удобный доступ к ним и упрощает организацию рабочего пространства. Лотки внутри ящика позволяют эффективно распределять инструменты, предотвращая их перемешивание. Изготовленный из прочного пластика, ящик обладает легким весом — всего 0.890 кг, что делает его удобным для переноски. Металлический замок обеспечивает надежное закрытие, а пластиковая ручка способствует комфортному переносу. Ящик выполнен в черно-синем цвете, что придает ему современный и аккуратный вид.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ящик пластиковый для инструментов ЗУБР ДЕСНА-16, 414 x 212 x 175 мм, (16?), (38181-16) - по цене 1250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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